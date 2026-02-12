Доплата за совмещение должностей входит в расчет оплаты выходных или праздничных дней

При оплате труда в нерабочий день работодатель учитывает как тарифную часть зарплаты, так и РК и процентные надбавки, а еще компенсационные и стимулирующие выплаты.

Входит ли в расчет оплаты выходных или праздничных дней доплата за совмещение должности и доплата за увеличенный объем работы за отсутствующего сотрудника, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

Например, бухгалтер совмещает свою работу с должностью кассира и имеет постоянную доплату за увеличенный объем работы. Также есть доплата за увеличенный объем работы за отсутствующего два дня сотрудника. Вышла в праздничный день работать по своей основной должности.

«Входит [в расчет оплаты]. При оплате труда в выходной день или нерабочий праздничный день работодатель должен учитывать не только тарифную часть зарплаты, районные коэффициенты и процентные надбавки, но и компенсационные и стимулирующие выплаты», — ответил Роструд.

Такое толкование ст. 153 ТК, приведенное в постановлении КС РФ от 28.06.2018 № 26-П, распространяется на всех работодателей и работников без исключения.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 153 ТК, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Платить нужно за часы, фактически отработанные в такой день.

А в пункте 3.5 постановления КС № 26-П сказано, что ст. 153 сама по себе не предполагает, что работа в выходной или нерабочий праздничный день будет оплачиваться исходя лишь из одной составляющей заработной платы – оклада.

