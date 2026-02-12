Для некоторых работников действует специальный срок предупреждения об увольнении
Работник обязан письменно предупредить работодателя о желании уволиться. По общему правилу срок предупреждения об увольнении — не менее двух недель, напомнил Роструд.
«Работник может быть уволен и ранее указанного срока, если между работодателем и работником достигнуто соглашение по этому вопросу», — уточнило ведомство.
Также можно требовать уволиться в срок, который указан в заявлении, если есть уважительные причины, препятствующие продолжению работы.
Что считается уважительными причинами:
зачисление в образовательное учреждение;
выход на пенсию по старости;
нарушение работодателем трудового законодательства, условий коллективного договора и др.
Но для некоторых категорий работников установлен специальный срок предупреждения об увольнении по собственному желанию.
Кто может предупредить об увольнении за три дня:
работник в течение испытательного срока — если придет к выводу, что предложенная работа не подходит ему;
работники по трудовому договору сроком до 2 месяцев;
занятые на сезонных работах.
А некоторые категории работников должны предупреждать не менее чем за один месяц:
руководители организации;
спортсмены;
тренеры.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник может отозвать свое заявление.
Тогда его не уволят, если на его место в письменной форме не приглашен другой работник, которому в соответствии с ТК и иными федеральными законами нельзя отказать в заключении трудового договора.
