Для некоторых работников действует специальный срок предупреждения об увольнении

Роструд рассказал об особенностях увольнения по собственному желанию.

Работник обязан письменно предупредить работодателя о желании уволиться. По общему правилу срок предупреждения об увольнении — не менее двух недель, напомнил Роструд.

«Работник может быть уволен и ранее указанного срока, если между работодателем и работником достигнуто соглашение по этому вопросу», — уточнило ведомство.

Также можно требовать уволиться в срок, который указан в заявлении, если есть уважительные причины, препятствующие продолжению работы.

Что считается уважительными причинами:

зачисление в образовательное учреждение;

выход на пенсию по старости;

нарушение работодателем трудового законодательства, условий коллективного договора и др.

Но для некоторых категорий работников установлен специальный срок предупреждения об увольнении по собственному желанию.

Кто может предупредить об увольнении за три дня:

работник в течение испытательного срока — если придет к выводу, что предложенная работа не подходит ему;

работники по трудовому договору сроком до 2 месяцев;

занятые на сезонных работах.

А некоторые категории работников должны предупреждать не менее чем за один месяц:

руководители организации ;

спортсмены;

тренеры.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник может отозвать свое заявление.

Тогда его не уволят, если на его место в письменной форме не приглашен другой работник, которому в соответствии с ТК и иными федеральными законами нельзя отказать в заключении трудового договора.

