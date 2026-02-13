❌ Верховный суд запретил изымать автомобиль по притворной сделке с заемщиком

Лизинговая компания уговорила клиентку на притворную сделку, а при просрочке платежа изъяла ее автомобиль. Суды отказались возвращать имущество, но ВС признал действия компании незаконными.

Сотрудники финансовой фирмы предложили клиентке фиктивно продать машину, получить деньги, а после взять этот же автомобиль в аренду и после внесения всех платежей выкупить его. После просрочки платежа автомобиль изъяли вместе с личными вещами.

Клиентка обратилась в суд, чтобы признать договоры купли-продажи и лизинга недействительными и вернуть автомобиль. Однако суды трех инстанций отказали в этом, ведь соглашения формально не противоречат закону. Пока шло разбирательство лизинговая компаний успела изменить название и юридический адрес.

Дело дошло до Верховного суда, который решил, что суды не оценили реальные отношения сторон при рассмотрении споров о притворной сделке.

«В данном случае нижестоящие суды не исследовали, действительно ли стороны имели в виду заем под залог автомобиля, а также не дали оценки обстоятельствам, связанным с предыдущим лизингом автомобиля и перечислением части денежных средств аффилированной компании», — сказано на сайте ВС.

В результате дело направили на новое рассмотрение, а предыдущие решения отменили.