❌ Верховный суд запретил изымать автомобиль по притворной сделке с заемщиком
Сотрудники финансовой фирмы предложили клиентке фиктивно продать машину, получить деньги, а после взять этот же автомобиль в аренду и после внесения всех платежей выкупить его. После просрочки платежа автомобиль изъяли вместе с личными вещами.
Клиентка обратилась в суд, чтобы признать договоры купли-продажи и лизинга недействительными и вернуть автомобиль. Однако суды трех инстанций отказали в этом, ведь соглашения формально не противоречат закону. Пока шло разбирательство лизинговая компаний успела изменить название и юридический адрес.
Дело дошло до Верховного суда, который решил, что суды не оценили реальные отношения сторон при рассмотрении споров о притворной сделке.
«В данном случае нижестоящие суды не исследовали, действительно ли стороны имели в виду заем под залог автомобиля, а также не дали оценки обстоятельствам, связанным с предыдущим лизингом автомобиля и перечислением части денежных средств аффилированной компании», — сказано на сайте ВС.
В результате дело направили на новое рассмотрение, а предыдущие решения отменили.
