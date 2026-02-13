База фитнес-клубов для получения вычетов формируется автоматически

До 1 марта 2026 года будет формироваться база фитнес-клубов, за услуги которых можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ.

Начали работать новые правила ведения перечня организаций и ИП, услуги которых дают право получить налоговый вычет за занятия спортом.

Основное изменение — первичная база формируется автоматически на основе данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по профильным кодам ОКВЭД. Раньше это делали только по заявлению самих фитнес-клубов. Регионы больше не принимают заявления, а подтверждают соответствие и запрашивают согласие на включение в перечень. Срок формирования перечня на 2026 года продлили до 1 марта.

В компаниях должны работать профильные специалисты в сфере физической культуры и спорта.

«Фактически система становится более технологичной и масштабируемой. Это создает условия для расширения числа организаций в перечне и повышения прозрачности рынка», — сказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По данным ФНС, в 2025 году россияне подали 377,53 тыс. деклараций на сумму 13,59 млрд рублей. Вычеты позволили вернуть 1,77 млрд.

Ранее мы писали, что если организация не включена в перечень Минспорта – налоговый вычет не дадут.