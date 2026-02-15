Продажа бизнес-имущества может довести до уголовной ответственности: пример 2025

Доходы от продажи любого бизнес–имущества подлежат налогообложению независимо от срока владения такой недвижимостью.

Продажа недвижимого имущества, находящегося в собственности физлица менее минимального срока владения (обычно 3 или 5 лет, в зависимости от основания приобретения), влечет обязанность:

подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

и уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Это требование закреплено в НК и распространяется на всех налогоплательщиков. А если имущество использовалось в предпринимательских целях, срок владения им не имеет значения.

«В 2025 году следственными органами Амурской области было возбуждено уголовное дело по статье 198 Уголовного кодекса Российской Федерации “Уклонение от уплаты налогов физическим лицом”. Основанием стало наличие задолженности по НДФЛ в размере 9,4 млн рублей, возникшей у физического лица после продажи объекта недвижимости, ранее применяемого в бизнесе», — рассказали налоговики.

Сумма превысила порог, установленный УК за три финансовых года, и была квалифицирована как крупный размер.

До передачи дела в суд налогоплательщик погасил весь долг, включая налог, пени и штрафы. Поэтому в соответствии с законодательством уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления после урегулирования всех вопросов с бюджетом.

