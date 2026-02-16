📅 Когда в 2026 году будут сокращенные рабочие дни

Укороченные на один час рабочие дни ждут россиян четыре раза в этом году.

Сокращенные на один час рабочие дни в 2026 году будут 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.

Об этом рассказал председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Законодательно этот перечень определен четко. Сокращение рабочего времени предусмотрено накануне государственных праздников, которые являются нерабочими днями. Таких как День весны и труда, День Победы, День России и День народного единства», — напомнил депутат.

Эта норма – дополнительная социальная гарантия для работников, позволяющая им раньше приступить к подготовке к празднику, добавил он.

Подробнее о выходных и праздниках в 2026 году вы можете узнать в производственном календаре от «Клерка».