Стоматологии на УСН освобождены от НДС, даже если доход больше 20 млн рублей

Услуги по диагностике, профилактике и лечению, которые оказывают медицинские организации и ИП по перечню, утвержденному постановлением Правительства от 20.02.2001 № 132, освобождаются от обложения НДС (подп. 2 п. 2 ст. 149 НК).

«Освобождение в равной степени действует и для медицинских организаций, которые применяют УСН, и сумма дохода которых за 2025 год превысила 20 млн рублей», — подчеркнули налоговики.

Но право на освобождение от НДС есть только при наличии у медиков лицензии на оказание таких медицинских услуг.

Требования к организации и выполнению медицинских работ и услуг в целях лицензирования установлены приказом Минздрава от 19.08.2021 № 866н.

То есть от НДС освобождаются поименованные в Перечне медицинские услуги по диагностике, профилактике и лечению, оказываемые населению медорганизациями и ИП, осуществляющими медицинскую деятельность, при наличии соответствующей лицензии.

Таким образом, при реализации с 1 января 2026 года в том числе стоматологических услуг, включая стоматологию ортопедическую, медицинские организации и ИП на УСН освобождаются от НДС при соблюдении условий.

Медицинские услуги, освобожденные от НДС, отражают по соответствующим кодам в разделе 7 НДС-декларации.

Ее форма утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.

