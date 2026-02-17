🍝 Не только СанПиН: для готовой еды установят обязательные санитарные требования

Существующие санитарные нормы для общепита в целом не подходят для безопасности в сфере готовой еды, поэтому власти планируют внедрить новые процедуры.

Минпромторг и Роспотребнадзор могут обязать производителей и поставщиков готовой еды внедрять процедуры ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points), проводить лабораторные исследования и использовать газомодифицированную среду при упаковке.

ХАССП — это система контроля безопасности продуктов на всех этапах приготовления и хранения.

Сейчас производители готовой еды могут добровольно следовать рекомендациям Роспотребнадзора и обязаны следовать нормам СанПиН для общепита, но они не учитывают особенностей готовых блюд. Об этом пишут «Известия».

«Существует санитарное законодательство для предприятий общественного питания, однако оно разрабатывалось для иной модели деятельности и не учитывает специфику промышленного производства, упаковки, масштабной логистики и реализации готовой еды через торговые сети и сервисы онлайн-доставки», — сказал президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) Сергей Беляков.

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году со всей страны отобрали 900 образцов готовой еды, из них 64% проб не соответствовали санитарно‑эпидемиологическим требованиям, а в 19 образцах нашли патогенную микрофлору.

В агентстве «INFOLine-аналитика» считают, что к 2028 году рынок в сегментах HoReCa может вырасти в 1,5 раза. В январе-июне 2025 года продажи готовой еды у сети X5 выросли на 38% — до 99,4 млрд рублей, у «Магнита» — на 31%, до 39,7 млрд, у «Ленты» — на 28%, до 15,6 млрд.

