Как работать с расчетным счетом чтобы его не заблокировали: рабочие рекомендации от эксперта

Узнайте последние изменения в законе 115-ФЗ, новые правила блокировки счетов и что нужно учитывать бизнесу в 2026 году.

Внезапная блокировка счета по 115-ФЗ – кошмар любого бизнеса. Остановленные операции, замороженные деньги, испорченная репутация и многомесячная борьба за разблокировку.

В 2026 году ожидается много изменений в законе 115-ФЗ по использованию цифрового рубля, доступу Росфинмониторинга к переводам, контролю за НКО.

На бесплатном вебинаре «Блокировка счетов по 115-ФЗ. Как работать с расчетным счетом чтобы его не заблокировали» разберем, как сейчас безопасно работать с расчетным счетом и не попасть под блокировку, что делать для разблокировки и как минимизировать риски для компании и ИП. Он состоится 19 февраля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Какие операции по счету «под подозрением»: новые признаки сомнительных платежей в 2026 году. Что изменилось для ИП, ООО и самозанятых: новые критерии «рискового» бизнеса. Права и обязанности банка при блокировке: алгоритм действий согласно новым требованиям Банка России. Какие документы и объяснения может запросить банк для разблокировки счета. Как правильно подготовить ответ на запрос банка и избежать перехода в черный список. Профилактика рисков: какие действия и документы помогут защитить себя от блокировок. Как оспаривать неправомерную блокировку: новые возможности 2026 года.

Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Ждем вас на вебинаре 19 февраля в 11:00 мск!