Как работать с расчетным счетом чтобы его не заблокировали: рабочие рекомендации от эксперта
Внезапная блокировка счета по 115-ФЗ – кошмар любого бизнеса. Остановленные операции, замороженные деньги, испорченная репутация и многомесячная борьба за разблокировку.
В 2026 году ожидается много изменений в законе 115-ФЗ по использованию цифрового рубля, доступу Росфинмониторинга к переводам, контролю за НКО.
На бесплатном вебинаре «Блокировка счетов по 115-ФЗ. Как работать с расчетным счетом чтобы его не заблокировали» разберем, как сейчас безопасно работать с расчетным счетом и не попасть под блокировку, что делать для разблокировки и как минимизировать риски для компании и ИП. Он состоится 19 февраля в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Какие операции по счету «под подозрением»: новые признаки сомнительных платежей в 2026 году.
Что изменилось для ИП, ООО и самозанятых: новые критерии «рискового» бизнеса.
Права и обязанности банка при блокировке: алгоритм действий согласно новым требованиям Банка России.
Какие документы и объяснения может запросить банк для разблокировки счета.
Как правильно подготовить ответ на запрос банка и избежать перехода в черный список.
Профилактика рисков: какие действия и документы помогут защитить себя от блокировок.
Как оспаривать неправомерную блокировку: новые возможности 2026 года.
Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
Ждем вас на вебинаре 19 февраля в 11:00 мск!
Начать дискуссию