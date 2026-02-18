ОК Новая форма ЕФС-1 моб
🔴 Вебинар: Блокировки счета по 115-ФЗ — новые правила для бухгалтера →
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Как работать с расчетным счетом чтобы его не заблокировали: рабочие рекомендации от эксперта

Узнайте последние изменения в законе 115-ФЗ, новые правила блокировки счетов и что нужно учитывать бизнесу в 2026 году.

Внезапная блокировка счета по 115-ФЗ – кошмар любого бизнеса. Остановленные операции, замороженные деньги, испорченная репутация и многомесячная борьба за разблокировку. 

В 2026 году ожидается много изменений в законе 115-ФЗ по использованию цифрового рубля, доступу Росфинмониторинга к переводам, контролю за НКО.

На бесплатном вебинаре «Блокировка счетов по 115-ФЗ. Как работать с расчетным счетом чтобы его не заблокировали» разберем, как сейчас безопасно работать с расчетным счетом и не попасть под блокировку, что делать для разблокировки и как минимизировать риски для компании и ИП. Он состоится 19 февраля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

  1. Какие операции по счету «под подозрением»: новые признаки сомнительных платежей в 2026 году.

  2. Что изменилось для ИП, ООО и самозанятых: новые критерии «рискового» бизнеса.

  3. Права и обязанности банка при блокировке: алгоритм действий согласно новым требованиям Банка России.

  4. Какие документы и объяснения может запросить банк для разблокировки счета.

  5. Как правильно подготовить ответ на запрос банка и избежать перехода в черный список.

  6. Профилактика рисков: какие действия и документы помогут защитить себя от блокировок.

  7. Как оспаривать неправомерную блокировку: новые возможности 2026 года.

Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Ждем вас на вебинаре 19 февраля в 11:00 мск!

Автор

Контур
Индивидуальный предприниматель

Как вести учет ИП без бухгалтера: возможности Контур Эльбы

У ИП относительно несложная бухгалтерия, потому многие предприниматели решают не делегировать бухгалтерские задачи, а вести учет самостоятельно. И это оправдано: во-первых — экономия, во-вторых — понимание реальной ситуации в бизнесе. Рассказываем, как ИП безошибочно вести учет без бухгалтера и при этом не тратить все свое время на рутину.

Как вести учет ИП без бухгалтера: возможности Контур Эльбы

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!