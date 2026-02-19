Нельзя применять выговор после 6 месяцев со дня совершения проступка. Но есть исключения

Дисциплинарное взыскание применяется в течение месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни или отпуска нарушителя.

Дисциплинарное взыскание – это нематериальная ответственность, которую работодатель может применить к работнику за совершение дисциплинарного проступка, напомнил Роструд.

Применить к работнику можно только один из трех видов дисциплинарных взысканий:

замечание;

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК).

Увольнение как вид дисциплинарного взыскания работодатель может применить только за:

неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, если работник имеет неснятое дисциплинарное взыскание;

однократное грубое нарушение трудовых обязанностей;

совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных соответствующим приговором или постановлением.

«Есть категории работников, в отношении которых применяются другие виды дисциплинарных взысканий: строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в классном чине и др.», — уточнило ведомство.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. При этом оно не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения.

До применения дисциплинарного взыскания нужно затребовать от работника письменное объяснение (ст. 193 ТК).

Если через два рабочих дня объяснение работник не предоставил, составляется соответствующий акт.

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия сотрудника на работе.

За один дисциплинарный проступок к работнику может быть применено одно дисциплинарное взыскание.