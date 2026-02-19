Егоров: снижение порога для освобождения от НДС затронет 7% упрощенцев

В 2025 году число зарегистрированных компаний и ИП выросло на 200 тысяч — до 8 млн.

Глава ФНС Даниил Егоров на совещании 18 февраля доложил Владимиру Путину о налоговых изменениях, которые вступили в силу с 2026 года.

Он отметил, что снижение порогового дохода для освобождения от уплаты НДС повлияет на работу 7% плательщиков УСН. С 1 января параметры по доходу изменились с 60 до 20 млн рублей.

Уже 360 тыс. компаний и ИП выбрали перейти на АУСН. Сейчас этот спецрежим ввели в 87 регионах. В конце 2025 года к системе подключились 14 уполномоченных банков, теперь их уже 25.

«Мы впервые создали систему, при которой объединили данные контрольно-кассовой техники и банковских проводок. Таким образом, мы сами вместе с банками считаем финансовый результат для налогоплательщиков. Это приводит к тому, что мы налогоплательщикам даем данные – они сами заполняют», — сказал Даниил Егоров.

За 2025 год число компаний и ИП превысило 8 млн, это на 200 тыс. больше, чем в 2024 году. Увеличилось число селлеров маркетплейсов: с 77 тыс. в 2020 году до 832 тыс. в 2026. Из них 77% применяют УСН.

Узнайте больше о том, как работать на спецрежимах: смотрите запись вебинара «УСН и ПСН в 2026 году: особенности совмещения».