ВС РФ: поставка бесплатных запчастей вместо бракованных дает право на вычет НДС

Безвозмездно передаваемые поставщиком детали признаются товарами. И нет особенностей для принятия к вычету ввозного НДС, уплаченного на таможне.

Для НДС при ввозе товаров в РФ безвозмездно передаваемые поставщиком детали взамен бракованных признаются товарами. При этом НК не устанавливает особенностей для последующего принятия к вычету ввозного НДС, уплаченного при замене дефектных деталей оборудования по гарантии поставщика, указал Верховный суд при рассмотрении дела о безвозмездной поставке запчастей.

Фабула дела: на основании заключенных с иностранными поставщиками контрактов общество (покупатель) в 2019 году приобрело оборудование, уплатив НДС при его ввозе на территорию РФ, и заявило НДС к вычету в 1 и 3 кварталах 2019. Оборудование использовалось в своей производственной деятельности, облагаемой НДС.

В 3 квартале 2022 иностранные поставщики безвозмездно поставили запчасти для замены дефектных деталей оборудования в рамках гарантийного обслуживания. Таможенные платежи платил российский заказчик от своего имени и за счет собственных средств.

Этот НДС общество включило в состав налоговых вычетов, заявив НДС к возмещению за 3 квартал 2022 в заявительном порядке в соответствии со ст. 176.1 НК.

Налоговая приняла решение о возмещении налога. Но позже по результатам камеральной проверки декларации отказали в возмещении НДС с поставки и замены дефектных деталей и предписали возвратить полученное в бюджет.

Налоговики посчитали, что не выполнены предусмотренные ст. 171 и 172 НК условия для применения вычетов: запчасти продавцами фактически не поставлялись (договоры купли-продажи не заключались);

стоимость спорных деталей иностранными продавцами к оплате обществу не предъявлялась, а было исполнение ранее заключенных контрактов (т. е. продавцы безвозмездно устранили недостатки поставленного оборудования).

Суды трех инстанций поддержали налоговую. Но судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила судебные акты.

Ввоз товаров в РФ выделен в качестве самостоятельного объекта налогообложения по НДС, напомнил ВС (подп. 4 п. 1 ст. 146 НК). Действующее законодательство не предусматривает особенностей исчисления или освобождения от НДС на таможне в отношении товаров, ввозимых взамен бракованных без дополнительной оплаты поставщику. Таким образом, при ввозе бесплатных запчастей для замены для взимания ввозного НДС эти детали признаются товарами.

Общество от своего имени и за свои средства уплатило на таможне НДС со стоимости новых деталей, ввозимых вместо бракованных, а значит — сформировало источник возмещения из бюджета НДС.

Суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров, подлежат вычетам после принятия их на учет в случае использования этих товаров для операций, облагаемых НДС, и при наличии документов, подтверждающих фактическую уплату НДС при ввозе.

Других требований и особенностей для принятия к вычету ввозного в НК не установлено.

Также нет условий о том, что ввозимый товар должен быть оплачен налогоплательщиком.

То есть НДС, уплаченный при ввозе спорных деталей, может быть принят к вычету при соблюдении таких условий:

фактическое перемещение товаров через таможенную границу РФ;

уплата налога таможенным органам;

принятие импортированных товаров к учету;

приобретение товара либо для деятельности, облагаемой НДС, либо для перепродажи.

Об этом говорится в обзоре правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного и Верховного судов, принятых в четвертом квартале 2025 года по вопросам налогообложения.

