👞 Роструд ответил, может ли работник сам купить СИЗ лучшего качества, чем дали на работе

Работодатель обязан сам обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты за свой счет.

На сайт Онлайнинспекции.рф обратились за разъяснением: работник хочет использовать купленную за свои средства обувь, но работодатель запрещает.

При этом есть все нужные сертификаты, но на предприятии разрешено использовать исключительно выданную обувь, иначе не допускают к работе. Рабочая обувь, купленная за свои средства, соответствует всем требованиям, имеет сертификацию, «удобнее, не разбивает ноги в кровь».

Насколько правомерно такое ограничение — может ли работодатель запретить обувь, удобную для работника, спрашивает пользователь.

«Правомерно. Работодатель за свой счет обязан обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, установленные Нормами», — ответил Роструд.

Для защиты от воздействия вредных или опасных факторов производственной среды или загрязнения, а также на работах в особых температурных условиях, работникам бесплатно выдаются СИЗ и смывающие средства, прошедшие подтверждение соответствия в порядке, установленном законодательством РФ – ч. 1 ст. 221 ТК.

Своевременную выдачу СИЗ, их хранение, стирку, химическую чистку, сушку, ремонт и замену работодатель обязан обеспечивать за счет своих средств в соответствии с установленными нормами: ч. 5 ст. 221 ТК.