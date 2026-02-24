👞 Роструд ответил, может ли работник сам купить СИЗ лучшего качества, чем дали на работе
На сайт Онлайнинспекции.рф обратились за разъяснением: работник хочет использовать купленную за свои средства обувь, но работодатель запрещает.
При этом есть все нужные сертификаты, но на предприятии разрешено использовать исключительно выданную обувь, иначе не допускают к работе. Рабочая обувь, купленная за свои средства, соответствует всем требованиям, имеет сертификацию, «удобнее, не разбивает ноги в кровь».
Насколько правомерно такое ограничение — может ли работодатель запретить обувь, удобную для работника, спрашивает пользователь.
«Правомерно. Работодатель за свой счет обязан обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, установленные Нормами», — ответил Роструд.
Для защиты от воздействия вредных или опасных факторов производственной среды или загрязнения, а также на работах в особых температурных условиях, работникам бесплатно выдаются СИЗ и смывающие средства, прошедшие подтверждение соответствия в порядке, установленном законодательством РФ – ч. 1 ст. 221 ТК.
Своевременную выдачу СИЗ, их хранение, стирку, химическую чистку, сушку, ремонт и замену работодатель обязан обеспечивать за счет своих средств в соответствии с установленными нормами: ч. 5 ст. 221 ТК.
