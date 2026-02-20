Госкомпаниям могут увеличить штрафы за неоплату в адрес МСП по контрактам

Для госкомпаний хотят ввести показатель эффективности, чтобы понимать, соблюдают ли они сроки оплаты по договорам с малым бизнесом.

Минэкономразвития хочет повысить размер штрафов за неоплату контрактов со стороны госкомпаний в адрес малого и среднего бизнеса. Об этом говорили на заседании штаба по рассмотрению вопросов неплатежей отдельных юрлиц субъектам МСП.

Число жалоб от предпринимателей выросло в 2,5 раза, а долги госзаказчиков — в 3 раза. В 2024 году обращения по неоплатам составили 1,5 млрд рублей, в 2025 году — уже 4,1 млрд.

«Важно своевременно выявлять проблемные точки в этой чувствительной для предпринимателей сфере, оперативно донастраивать, так как от стабильности оплат по договорам может остро зависеть перспектива развития частного бизнеса», — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Участники предложили увеличить штрафы за просрочку платежей, проанализировать и использовать лучшие корпоративные практики по снижению количества нарушений сроков оплаты договоров, исполненных субъектами МСП. Также высказали идею перейти к электронному актированию в сфере закупок по 223-ФЗ. Сейчас такой механизм применяется в контрактах по 44-ФЗ.

Кроме того, для госзаказчиков предложили ввести КПЭ (ключевой показатель эффективности) в части соблюдения сроков оплаты по договорам с субъектами МСП.