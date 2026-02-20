«Врет и не краснеет!» — так бухгалтеры отреагировали на слова Егорова об изменениях в налогах только для 7% бизнеса.

Специалисты по учету категорически не согласны с утверждением главы ФНС Даниила Егорова о том, что налоговые изменения 2026 года коснутся только 7% предпринимателей на УСН. Их явно больше!

18 февраля 2026 года глава ФНС Даниил Егоров рассказал президенту Владимиру Путину, что снижение порогового дохода для освобождения от уплаты НДС повлияет на работу 7% плательщиков УСН.

Бухгалтеры активно обсуждали эту новость в нашей группе ВКонтакте. Большинство сошлись во мнении, что глава ФНС «врет и не краснеет».

«Вот врет и не краснеет, про то, что НДС затронет только 7%, если только 7%, то НДС бы не вводили, он хотел сказать 70%, но видимо что-то заставило сказать семь», — пишут в комментариях.

Также Егоров доложил Владимиру Путину, что за 2025 год число компаний и ИП превысило 8 млн, это на 200 тыс. больше, чем в 2024 году. И на это специалисты по учету отреагировали замечанием, что «многие ИП и ООО закрылись или в стадии ликвидации».

Присоединяйтесь к обсуждению того, как налоговая реформа повлияла на бизнес! Мы уверены — вам есть, что сказать по этому поводу.