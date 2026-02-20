Больше половины россиян считают нормой несколько источников дохода

Только 15% работников считают, что лучше сфокусироваться на одной работе.

54% россиян считают новой нормой рынка труда наличие нескольких источников заработка. 31% считают, что это скорее вынужденная мера в условиях инфляции. А 15% думают, что фокус на одной работе будет более эффективной стратегией для профессионального развития.

Такие результаты получил финансовый маркетплейс «Выберу.ру»

Так, 31% опрошенных имеют более одного источника дохода. 54% из них совмещают основную работу с регулярными проектами в своей сфере деятельности, еще 29% периодически подрабатывают не всегда по своему профилю, а 17% — развивают свой бизнес.

23% россиян планируют найти второй источник дохода в течение года. Не ищут подработку 46% опрошенных.

44% респондентов считают, что доходы могут вырасти при углублении профессиональной экспертизы и повышении квалификации. 26% рассчитывают на рост дохода при расширении функционала и участии в смежных проектах, 18% связывают рост дохода только с переходом на руководящие позиции. 12% затруднились определить приоритетную стратегию карьерного развития.