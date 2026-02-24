ОК УСН моб 3500
Иностранные работники

Будет больше оснований для отказа в выдаче патента иностранцам

Если доход мигранта меньше прожиточного минимума на каждого иждивенца – патент на работу не будут продлять.

Перечень оснований для отказа в выдаче или аннулирования трудовых патентов для иностранцев расширят. Такой законопроект внесло в Госдуму правительство 21 февраля 2026 года

Изменения внесут в закон о правовом положении иностранных граждан в РФ.

Налоговая будет в автоматическом режиме отправлять в МВД сведения о доходах мигрантов за три, шесть, девять и двенадцать месяцев календарного года. Если этих данных не будет, в выдаче патента могут отказать или его аннулируют. Также патент не оформят, если доходы мигранта будут меньше прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в РФ.

Но эти условия не будут применять, если патент оформляется впервые или иностранец работает только на физлиц для личных, домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Также уточняется набор документов, который мигрант должен подать для подтверждения временного проживания в РФ вместе с уведомлением. Это будут:

  • справка о полученной физлицами сумме доходов за отчетный период;

  • копия налоговой декларации;

  • документы для подтверждения оплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ за себя и каждого члена семьи, находящегося в РФ.

Уточняются основания для аннулирования вида на жительство: его смогут аннулировать, если иностранец работал менее 10 месяцев, и его доходы меньше умноженного на региональный коэффициент прожиточного минимума на себя и каждого члена семьи. Это правило будет касаться и тех иностранцев, которые работают у физлиц для личных, домашних нужд, если в отчетном году работали менее 10 месяцев и уплата НДФЛ в расчете на себя и каждого члена семьи подтверждена за период менее 10 месяцев. 

Также законопроект предусматривает устанавление порога минимальной оплаты труда для иностранцев – ВСК:

  • 358,5 тыс. рублей в месяц – для медицинских, педагогических, научных работников;

  • 717 тыс. рублей – для остальных высококвалифицированных специалистов.

Если закон примут, он встпуит в силу с 1 января 2027 года, кроме отдельных положений.

