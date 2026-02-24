Когда можно переносить отпуск без согласия сотрудника, кто такие платежные агенты, как списать дебиторскую задолженность: экспертные разборы за неделю
Когда можно перенести отпуск без согласия работника. Мини-курс.
Что такое транзитные операции и какие последствия у них бывают. Мини-курс.
Платежные агенты: кто это такие и чем занимаются. Мини-курс.
Как списать дебиторскую задолженность без рисков: судебная практика.
Финансовое планирование для бухгалтера: ключевые таблицы, рабочие инструменты. Конспект вебинара с видео.
Ликвидация ООО на АУСН в упрощенном порядке: когда увольнять работников. Мини-курс.
ФНС назначила штраф по неправильной норме НК: когда его можно отменить.
Приложения к учетной политике: зачем составлять и какие бывают. Мини-курс.
ИФНС запрашивает документы за пределами трех лет: можно ли проигнорировать.
