Когда можно переносить отпуск без согласия сотрудника, кто такие платежные агенты, как списать дебиторскую задолженность: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 16 по 22 февраля 2026 года.

  1. Когда можно перенести отпуск без согласия работника. Мини-курс.

  2. Когда дивиденды превращаются в премию.

  3. Что такое транзитные операции и какие последствия у них бывают. Мини-курс.

  4. Какой налог платят ИП на УСН с процентов по вкладам.

  5. Платежные агенты: кто это такие и чем занимаются. Мини-курс.

  6. Как списать дебиторскую задолженность без рисков: судебная практика.

  7. Финансовое планирование для бухгалтера: ключевые таблицы, рабочие инструменты. Конспект вебинара с видео.

  8. Ликвидация ООО на АУСН в упрощенном порядке: когда увольнять работников. Мини-курс.

  9. ФНС назначила штраф по неправильной норме НК: когда его можно отменить.

  10. Приложения к учетной политике: зачем составлять и какие бывают. Мини-курс.

  11. ИФНС запрашивает документы за пределами трех лет: можно ли проигнорировать.

Тренды ритейла — 2026: проблемы с кадрами, маркировка, ЭДО в логистике

В 2025 году бизнес столкнулся с глобальными вызовами и стремительной цифровизацией. Изменения коснулись продавцов, поставщиков, перевозчиков, их сотрудников и контрагентов. В 2026 году тренды сохранятся, но это не кризис, а выход на новый уровень конкурентоспособности. Рынок не отвергнет тех, кто открыт к трансформации. 

