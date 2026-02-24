Кому должны больше платить: россияне перечислили самые недооцененные профессии

3% россиян назвали труд бухгалтеров недооцененным. Им следует поднять зарплату вместе с врачами, педагогами, дворниками и квалифицированными рабочими и строителями.

Труд работников сферы образования, медицины, строительства и производства явно недооценен. Так считают участники открытого опроса сервиса SuperJob.

По данным исследования, 26% россиян думают, что у педагогов и воспитателей невысокие зарплаты. Они должны получать больше, равно как и врачи, фельдшеры и медсестры (16%).

8% респондентов также уверены, что нужно больше платить квалифицированным рабочим на стройках и заводах. Также нужно поднять зарплату уборщикам и дворникам (7%), кассирам и продавцам (5%).

Каждый двадцатый считает, что больше получать должны инженерные работники, а 3% назвали недооцененным труд бухгалтеров. Еще 3% считают, что любые виды работ на российском рынке так или иначе недооценены.

