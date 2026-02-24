ОК ОБЩ Акция 3500 моб
Кому должны больше платить: россияне перечислили самые недооцененные профессии

3% россиян назвали труд бухгалтеров недооцененным. Им следует поднять зарплату вместе с врачами, педагогами, дворниками и квалифицированными рабочими и строителями.

Труд работников сферы образования, медицины, строительства и производства явно недооценен. Так считают участники открытого опроса сервиса SuperJob.

По данным исследования, 26% россиян думают, что у педагогов и воспитателей невысокие зарплаты. Они должны получать больше, равно как и врачи, фельдшеры и медсестры (16%).

8% респондентов также уверены, что нужно больше платить квалифицированным рабочим на стройках и заводах. Также нужно поднять зарплату уборщикам и дворникам (7%), кассирам и продавцам (5%).

Каждый двадцатый считает, что больше получать должны инженерные работники, а 3% назвали недооцененным труд бухгалтеров. Еще 3% считают, что любые виды работ на российском рынке так или иначе недооценены.

Автор

Контур
Тренды ритейла — 2026: проблемы с кадрами, маркировка, ЭДО в логистике

В 2025 году бизнес столкнулся с глобальными вызовами и стремительной цифровизацией. Изменения коснулись продавцов, поставщиков, перевозчиков, их сотрудников и контрагентов. В 2026 году тренды сохранятся, но это не кризис, а выход на новый уровень конкурентоспособности. Рынок не отвергнет тех, кто открыт к трансформации. 

