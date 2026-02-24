Бухгалтеры не понимают, зачем на АУСН отменили отчетность: с ней было бы легче работать

На АУСН бухгалтерам приходится каждые полмесяца заполнять данные в приложении банка и проверять их, тогда как проще было бы сдать отчетность, как на УСН.

В пресс-службе замглавы ФНС Андрея Бударина заявили, что налоговики и уполномоченные банки стабилизировали работу с АУСН. Однако не все бухгалтеры увидели изменения.

В комментариях специалисты по учету жалуются, что налоговая прислала за январь 2026 года расчет, где ставку по АУСН взяли «с потолка» — 20%.

«Никогда я еще не тратила столько времени на такую микроскопическую фирмочку, вручную исправляя каждую операцию», — пишет бухгалтер.

На АУСН было бы проще составить отчетность, чем каждые полмесяца заполнять данные в приложении банка, «заводить» в личный кабинет всех сотрудников и заполнять сумму дохода по ним.

Ощущение легкости применения автоматического налогового режима создает у владельцев бизнеса иллюзию того, что ФНС все сама рассчитает, а бухгалтерам будет нечем заняться.

А что вы думаете про АУСН? Комфортно ли работать в этим режимом? Давайте обсудим в комментариях!