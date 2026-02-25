Микрозаймы предлагают рефинансировать в банке

Чтобы клиенты МФО с подтвержденным доходом могли быстрее избавиться от долгов, в Госдуме предлагают возможность рефинансировать микрозаймы, переведя их в банковский сектор.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной разрешить рефинансировать микрозаймы в банковском секторе, если платежеспособность заемщика будет подтверждена.

«Считаю целесообразным проработать механизм, который позволит гражданам переводить задолженность по микрозаймам в банки на более понятные и предсказуемые условия», — сказано в обращении.

Также Борис Чернышов добавил, что общение с заемщиками показывает, что большинство оформляет микрозаймы по неопытности или под воздействием агрессивной рекламы. У таких клиентов попросту нет возможности перейти на устойчивую модель кредитования. Банки отказывают в рефинансировании даже при наличии подтвержденного дохода и желании платить по обязательствам.

В результате клиенты МФО попадают в долговую спираль, где высокие ставки и короткий срок погашения вынуждают взять еще один займ, чтобы погасить предыдущий.

Чтобы избежать злоупотреблений, нужно рассмотреть и ограничения для клиентов, например, установить право на такое рефинансирование займа только один раз или определить максимальную сумму задолженности.