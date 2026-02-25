💲 Курс доллара, евро и юаня на 25 февраля 2026 года
На 25 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,6 рубля, курс евро — 90,6.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 25 февраля 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
76,6342 рубля
Евро
90,5821 рубля
Юань
11,1172 рубля
Аналитик АО ИК «АКБФ» Александр Осин рассказал, что высокие реальные процентные ставки остаются ключевым краткосрочным фактором для рубля. Пока что не оснований считать, что ЦБ отказался от поддержания высокой реальной ставки.
