Весенняя школа моб
🔴 Вебинар: УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок →
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 25 февраля 2026 года

Банк России установил курс доллара США 76,6 рубля, евро стоит 90,6.

На 25 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,6 рубля, курс евро — 90,6.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 25 февраля 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

76,6342 рубля

Евро

90,5821 рубля

Юань

11,1172 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 25 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитик АО ИК «АКБФ» Александр Осин рассказал, что высокие реальные процентные ставки остаются ключевым краткосрочным фактором для рубля. Пока что не оснований считать, что ЦБ отказался от поддержания высокой реальной ставки.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

Василий С

Как использовать Трибуну и Блоги на 101%

Добавили новый функционал в трибуну, теперь можно заставить свои посты работать ещё эффективнее чем раньше — краткая инструкция к действию.

Как использовать Трибуну и Блоги на 101%
2
Василий С

Начать дискуссию

ГлавнаяШкола