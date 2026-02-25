💲 Курс доллара, евро и юаня на 25 февраля 2026 года

На 25 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,6 рубля, курс евро — 90,6.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 25 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 76,6342 рубля Евро 90,5821 рубля Юань 11,1172 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 25 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитик АО ИК «АКБФ» Александр Осин рассказал, что высокие реальные процентные ставки остаются ключевым краткосрочным фактором для рубля. Пока что не оснований считать, что ЦБ отказался от поддержания высокой реальной ставки.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.