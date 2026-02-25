📉 Средняя ставка по вкладам от 3 месяцев до 1,5 лет упала

После решения Центробанка о снижении ключевой ставки банки стали корректировать депозитные программы. Сейчас вклад на три месяца в среднем принесет доходность 14,13%.

Топ-20 крупнейших банков после решения Центробанка снизить ключевую ставку до 15,5% снизили ставки по депозитам.

Доходность по вкладам на срок от трех месяцев до 1,5 лет сократилась на 0,07-0,32 процентных пункта. Тогда как средние ставки по депозитам на 2 и 3 года выросли на 0,02 и 0,06 п.п. Об этом сказано в исследовании Финуслуг, результаты есть в распоряжении «Клерка».

По данным на 24 февраля 2026 года средние ставки такие:

по вкладам на три месяца — 14,13%;

полугодовому вкладу — 13,92%;

на год — 12,79%;

на 1,5 года — 11,40%;

по двухлетнему вкладу — 11,24%;

по трехлетнему — 10,61%.

Индекс вкладов Финуслуг рассчитывают на базе ставок по вкладам в топ-20 банков по объему розничного депозитного портфеля.