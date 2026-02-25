Производители алкоголя теперь могут подавать на Госуслугах информацию об изменении своих органов + главбуха

На Госуслугах можно отправить уведомления об изменении состава организаций, которые производят этиловый спирт или алкогольные напитки.

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) сообщила, что появилась возможность подать на Госуслугах уведомление об изменении состава:

коллегиальных и исполнительных органов;

единоличного исполнительного органа;

главного бухгалтера;

бенефициаров или контролирующего лица.

А также на портале Госуслуг можно отправить уточненные сведения о бенефициарных владельцах и лице, контролирующем организацию. Об этом сказано на сайте ведомства.

Изменения касаются организаций, которые производят этиловый спирт и напитки из него, за исключением спирта из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции.