Производители алкоголя теперь могут подавать на Госуслугах информацию об изменении своих органов + главбуха
Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) сообщила, что появилась возможность подать на Госуслугах уведомление об изменении состава:
коллегиальных и исполнительных органов;
единоличного исполнительного органа;
главного бухгалтера;
бенефициаров или контролирующего лица.
А также на портале Госуслуг можно отправить уточненные сведения о бенефициарных владельцах и лице, контролирующем организацию. Об этом сказано на сайте ведомства.
Изменения касаются организаций, которые производят этиловый спирт и напитки из него, за исключением спирта из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции.
