Минстрой разрешит пересматривать цены госконтрактов на фоне роста НДС

Поставщики госконтрактов смогут увеличить цену договора на рост налоговой нагрузки из-за увеличения НДС до 22% с 2026 года.

24 февраля 2026 года на портале проектов нормативных актов появился проект постановления правительства, который разрешит корректировать цену строительных госконтрактов, причем заключенных до 2026 года. Автор документа — Минстрой.

Корректировка связана с ростом ставки НДС с 20% до 22%. Изменения затронут работы, которые будут приняты после 1 января 2026. Изменить цену стороны смогут до 1 октября 2026 года, но в пределах увеличения налога.

«Реализация проекта постановления будет осуществляться государственными заказчиками в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения соответствующих государственных контрактов», — сказано в пояснительной записке.

Минфин уже разъяснял, что закон позволяет менять цену контракта из-за изменения налоговых ставок, однако многие заказчики отказываются от этого, поэтому и нужно постановление правительства, которое закрепит позицию министерства.

