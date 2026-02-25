Минстрой разрешит пересматривать цены госконтрактов на фоне роста НДС
24 февраля 2026 года на портале проектов нормативных актов появился проект постановления правительства, который разрешит корректировать цену строительных госконтрактов, причем заключенных до 2026 года. Автор документа — Минстрой.
Корректировка связана с ростом ставки НДС с 20% до 22%. Изменения затронут работы, которые будут приняты после 1 января 2026. Изменить цену стороны смогут до 1 октября 2026 года, но в пределах увеличения налога.
«Реализация проекта постановления будет осуществляться государственными заказчиками в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения соответствующих государственных контрактов», — сказано в пояснительной записке.
Минфин уже разъяснял, что закон позволяет менять цену контракта из-за изменения налоговых ставок, однако многие заказчики отказываются от этого, поэтому и нужно постановление правительства, которое закрепит позицию министерства.
