Депутаты предлагают финансировать бизнес за помощь работникам в покупке или аренде жилья

Власти смогут поддерживать компании, которые компенсируют аренду или запускают корпоративную ипотеку.

Депутаты от фракции ЛДПР предлагают ввести меры поддержки предприятий, оказывающих жилищную поддержку своим работникам.

Законопроект внесен в Госдуму 25 февраля 2026 года.

Изменения могут внести в ст. 15 Закона № 488-ФЗ.

Будет предусмотрена возможность введения органами госвласти мер поддержки предприятий, оказывающих жилищную поддержку своих работников.

Такая поддержка помогает компаниям предотвратить текучку кадров. Формат помощи может быть разным – компенсация арендной платы за съем жилья или участие работников в льготных жилищных программах на базе корпоративной ипотеки.

Предложенные изменения не повлекут обязательств по скорейшему внедрению данных мер поддержки, а лишь предоставят такую возможность, уточнили авторы инициативы.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.