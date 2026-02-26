Сбер пополнил бюджет на 1,3 трлн рублей в 2025 году
Общая сумма налогов, дивидендов и взносов Сбера в пользу казны составила 1,3 трлн рублей.
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что в бюджет РФ от группы Сбер поступило 1,3 трлн рублей за 2025 год.
«По итогам 2025 года Группа Сбер заплатила 543,3 млрд рублей налога на прибыль. С учетом всех остальных налоговых статей и страховых взносов общая сумма выплат Группы Сбер превысила 948 млрд рублей», — сказал Греф.
Кроме того, банк выплатил акционерам в 2025 году рекордные дивиденды в размере 786,9 млрд рублей. Из этой суммы половина пошла в казну государства.
В ближайшее время Сбер должен опубликовать отчетность за 2025 год по МСФО.
В 2025 году я зимой завезла перегной, всю весну занималась выращиванием рассады, все лето поливала, удобряла, боролась с вредителями и болезнями, в прибыль не вышла.
Сбер ничего не производя, никакого прибавочного продукта, имеет и прибыль и еще бюджет содержит. Даже формулой деньги -товар-деньги не пользуется.
Уважаемые экономисты, что я делаю не так?)
а что же не сказано сколько было выплачено сберу ИЗ бюджета?