Сбер пополнил бюджет на 1,3 трлн рублей в 2025 году

Общая сумма налогов, дивидендов и взносов Сбера в пользу казны составила 1,3 трлн рублей.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что в бюджет РФ от группы Сбер поступило 1,3 трлн рублей за 2025 год.

«По итогам 2025 года Группа Сбер заплатила 543,3 млрд рублей налога на прибыль. С учетом всех остальных налоговых статей и страховых взносов общая сумма выплат Группы Сбер превысила 948 млрд рублей», — сказал Греф.

Кроме того, банк выплатил акционерам в 2025 году рекордные дивиденды в размере 786,9 млрд рублей. Из этой суммы половина пошла в казну государства.

В ближайшее время Сбер должен опубликовать отчетность за 2025 год по МСФО.