Какие секреты маркетинга помогут развивать бизнес — узнайте на консультации с экспертом
27 февраля в 11:00 мск состоится консультация с экспертом Алексеем Добрусиным «Профессия маркетолог – 2026».
Маркетолог необходим бизнесу, чтобы развиваться и продвигать свои продукты. Однако сейчас огромный кадровый голод, поэтому есть возможность получить ценные знания об этой профессии и закрепиться на рынке.
На консультации разберем:
1. Маркетолог: кто это и какие есть направления работы в профессии.
2. Четыре самых востребованных направления для новичков:
Таргетинг.
Контент-маркетинг.
Email-рассылки.
SEO.
3. Где брать первые заказы (даже без портфолио):
3 работающих способа найти клиентов через соцсети;
как правильно предлагать услуги, чтобы не считали новичком;
платформы для фриланса с адекватными заказчиками.
4. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.
5. Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер — Алексей Добрусин, сертифицированный трекер ФРИИ, супервизор наставников Сколково, корпоративный трекер корпорации Контур, маркетолог с опытом работы 12 лет.
Ждем вас на консультации 27 февраля в 11:00 мск!
мы в своей компании используем только проверенных маркетологов, по которым есть подтвержденный опыт от наших партнеров! к сожалению- маркетологов сейчас очень много и как выбрать правильного непонятно, мы имели печальный опыт когда специалисты из данной области невыполнили свои обязательства и пришлось судиться, поэтому выбирайте правильных партнеров