Какие секреты маркетинга помогут развивать бизнес — узнайте на консультации с экспертом

Без маркетинга нельзя полноценно развить бизнес. Любому собственнику, директору или ИП нужно знать, как продвинуть продукт, завоевать доверие клиентов и показать преимущества своего продукта для разных клиентов.

27 февраля в 11:00 мск состоится консультация с экспертом Алексеем Добрусиным «Профессия маркетолог – 2026».

Маркетолог необходим бизнесу, чтобы развиваться и продвигать свои продукты. Однако сейчас огромный кадровый голод, поэтому есть возможность получить ценные знания об этой профессии и закрепиться на рынке.

На консультации разберем:

1. Маркетолог: кто это и какие есть направления работы в профессии.

2. Четыре самых востребованных направления для новичков:

Таргетинг.

Контент-маркетинг.

Email-рассылки.

SEO.

3. Где брать первые заказы (даже без портфолио):

3 работающих способа найти клиентов через соцсети;

как правильно предлагать услуги, чтобы не считали новичком;

платформы для фриланса с адекватными заказчиками.

4. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.

5. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Алексей Добрусин, сертифицированный трекер ФРИИ, супервизор наставников Сколково, корпоративный трекер корпорации Контур, маркетолог с опытом работы 12 лет.

Ждем вас на консультации 27 февраля в 11:00 мск!