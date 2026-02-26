КПК Общ моб
Какие секреты маркетинга помогут развивать бизнес — узнайте на консультации с экспертом

Без маркетинга нельзя полноценно развить бизнес. Любому собственнику, директору или ИП нужно знать, как продвинуть продукт, завоевать доверие клиентов и показать преимущества своего продукта для разных клиентов.

27 февраля в 11:00 мск состоится консультация с экспертом Алексеем Добрусиным «Профессия маркетолог – 2026».

Маркетолог необходим бизнесу, чтобы развиваться и продвигать свои продукты. Однако сейчас огромный кадровый голод, поэтому есть возможность получить ценные знания об этой профессии и закрепиться на рынке.

На консультации разберем:

1. Маркетолог: кто это и какие есть направления работы в профессии.

2. Четыре самых востребованных направления для новичков:

  • Таргетинг.

  • Контент-маркетинг.

  • Email-рассылки.

  • SEO.

3. Где брать первые заказы (даже без портфолио):

  • 3 работающих способа найти клиентов через соцсети;

  • как правильно предлагать услуги, чтобы не считали новичком;

  • платформы для фриланса с адекватными заказчиками.

4. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.

5. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Алексей Добрусин, сертифицированный трекер ФРИИ, супервизор наставников Сколково, корпоративный трекер корпорации Контур, маркетолог с опытом работы 12 лет.

Ждем вас на консультации 27 февраля в 11:00 мск!

Автор

Комментарии

1
  • Сергей Петухов
    Финансовый директор

    мы в своей компании используем только проверенных маркетологов, по которым есть подтвержденный опыт от наших партнеров! к сожалению- маркетологов сейчас очень много и как выбрать правильного непонятно, мы имели печальный опыт когда специалисты из данной области невыполнили свои обязательства и пришлось судиться, поэтому выбирайте правильных партнеров

