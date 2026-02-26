Как HR-специалистам закрывать сложные вакансии в 2026 году
Рынок труда 2026 года диктует новые правила: кандидатов мало, а привычные инструменты вроде hh.ru создают лишь иллюзию выбора.
На бесплатном вебинаре «HR-рынок в 2026 году: кандидатский голод и источники для поиска специалистов» разберем реалии тотального кандидатского голода и предложим пошаговую стратегию закрытия вакансий. Он состоится 27 февраля в 13:00 мск!
Мы разберем:
Рынок труда-2026: изменения, тенденции, проблемы.
Сегментация рынка: три типа кандидатов в 2026 году.
Почему hh.ru теперь дает «ложное чувство выбора».
Стратегия поиска сильных специалистов на рынке работодателя.
Проактивный поиск «осторожных профессионалов».
Хантинг «звезд».
Внутренние и «теплые» источники.
Контент как инструмент притяжения.
Построение воронки качества. Банк талантов.
Шаблоны коммуникации.
Метрики эффективности: что отслеживать.
Инструмент для точечного поиска.
Спикер — Галина Алексеева, HRD, директор по организационному развитию и работе с сотрудниками в крупных компаниях, холдинговых структурах, управляющий партнер консалтинговой компании «HR Решения», коуч, бизнес-практик, консультант по управлению персоналом. Опыт работы в HR более 20 лет.
Ждем вас на вебинаре 27 февраля в 13:00 мск!
