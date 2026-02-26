Как HR-специалистам закрывать сложные вакансии в 2026 году

Узнайте, как изменился рынок труда в 2026 году и как привлечь нужных специалистов в свою компанию.

Рынок труда 2026 года диктует новые правила: кандидатов мало, а привычные инструменты вроде hh.ru создают лишь иллюзию выбора.

На бесплатном вебинаре «HR-рынок в 2026 году: кандидатский голод и источники для поиска специалистов» разберем реалии тотального кандидатского голода и предложим пошаговую стратегию закрытия вакансий. Он состоится 27 февраля в 13:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Мы разберем:

Рынок труда-2026: изменения, тенденции, проблемы. Сегментация рынка: три типа кандидатов в 2026 году. Почему hh.ru теперь дает «ложное чувство выбора». Стратегия поиска сильных специалистов на рынке работодателя. Проактивный поиск «осторожных профессионалов». Хантинг «звезд». Внутренние и «теплые» источники. Контент как инструмент притяжения. Построение воронки качества. Банк талантов. Шаблоны коммуникации. Метрики эффективности: что отслеживать. Инструмент для точечного поиска.

Спикер — Галина Алексеева, HRD, директор по организационному развитию и работе с сотрудниками в крупных компаниях, холдинговых структурах, управляющий партнер консалтинговой компании «HR Решения», коуч, бизнес-практик, консультант по управлению персоналом. Опыт работы в HR более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 27 февраля в 13:00 мск!