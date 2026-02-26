Для расчета налога на прибыль при продаже оборудования нужно знать его первоначальную стоимость

При продаже ОС налоговая база – это разница между полученным доходом и остаточной стоимостью.

Физлицо-учредитель ООО на ОСНО внес в уставной капитал оборудование стоимостью 19 млн рублей (по оценке независимого эксперта).

В этом же месяце компания продает это оборудование за 20 млн.

Как считается налог на прибыль при продаже данного оборудования

При продаже основного средства налоговая база определяется как разница между полученным доходом (продажной стоимостью) и остаточной стоимостью объекта для целей налогообложения (подп.1 п. 1 ст. 268 НК).

Если оборудование продается за 20 млн руб. без НДС, доход равен 20 млн, а если в стоимость включен НДС – доход определяется за вычетом налога.

Остаточная стоимость объекта определяется как разница между его первоначальной стоимостью в налоговом учете и амортизацией, начисленной в целях налогообложения.

В соответствии с п. 1 ст. 277 НК имущество, полученное в виде взноса в уставный капитал, принимается к налоговому учету по остаточной стоимости по данным налогового учета передающей стороны на дату перехода права на это имущество с учетом дополнительных расходов.

Определенная таким образом первоначальная стоимость не должна превышать рыночную стоимость объекта, подтвержденную независимым оценщиком (абз. 6 п. 1 ст. 277 НК).

Если получающая сторона не может документально подтвердить стоимость имущества, полученного в качестве вклада в уставный капитал, то для налогообложения стоимость этого объекта признается равной нулю (письмо Минфина от 29.11.2023 № 03-03-06/1/114621).