⏳ 2 марта 2026 – единый срок уплаты налогов на имущество

Юрлица должны заплатить налог на имущество, транспортный и земельный налоги за 2025 год.

Налогоплательщики-юрлица не позднее 2 марта 2026 года должны уплатить налоги на имущество за 2025 год.

Срок уплаты переносится, так как 28 февраля выпадает на субботу, поясняет ФНС.

При этом для некоторых юрлиц есть исключения.

Бизнес на отдельных территориях Курской области: срок уплаты продлен на 12 месяцев постановлением Правительства от 10.02.2026 № 105.

Пострадавшие от последствий ЧП, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе: срок уплаты продлен постановлением Правительства от 25.12.2025 № 2128.

Для распределения налоговых платежей юрлица должны не позднее 25 февраля подать уведомления по этим налогам за 2025 год. Отправить его можно по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Лица, не указанные в п. 3 ст. 80 НК, могут представить его на бумаге, уточнили налоговики.

По объектам налогообложения, сведения о которых есть в декларации по налогу на имущество, уведомление подавать не нужно. Срок представления декларации – 25 февраля.

Российские компании включают в декларацию сведения об объектах недвижимости (основных средствах), налоговая база по которым определяется исходя из среднегодовой стоимости.

Иностранные организации – также и об объектах недвижимости (торгово-офисного, жилого, бытового назначения и т. п.), налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости. Недвижимость инофирм, не ведущих деятельность в РФ через постоянные представительства, или не относящихся к деятельности постпредств, также облагается налогом исходя из кадастровой стоимости и отражается в налоговой декларации.

