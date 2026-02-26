КПП АУСН моб
🔴 Вебинар: АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения →
НДФЛ

✅ Как для НДФЛ определить минимальный срок владения жильем при продаже: таблица

Если несколько долей купили в разное время – срок владения отсчитывают с даты приобретения первой.

Обязанность представления декларации по форме 3-НДФЛ и уплаты НДФЛ при продаже недвижимости зависит от срока владения этим имуществом. Обычно срок отсчитывается с момента регистрации права собственности на объект, уточняет ФНС.

Ситуация

Как определяется минимальный срок владения

Жилье досталось в наследство

Срок владения считается с даты смерти наследодателя

Купили по договору долевого участия (ДДУ) в строительстве готовую квартиру или долю в ней

С даты полной оплаты их стоимости по договору

Продажа жилых помещений, образованных в результате раздела, перепланировки или реконструкции, выделения доли

С даты исходного объекта

Если несколько долей приобретены в разное время

С даты приобретения первой из них

Образование жилого помещения за счет объединения нескольких

Срок для полученного в результате объекта определяют с даты приобретения в собственность последнего из объединенных помещений

Если продают квартиру с выделенной долей ребенка, приобретенной на средства маткапитала

С даты приобретения квартиры родителями

При продаже земельных участков под ИЖС, для ведения личного подсобного хозяйства, размещения личных гаражей, дач и огородов и образованных в результате раздела, выдела исходного земельного участка.

Срок владения новым участком считается не с момента его создания, а когда стали владельцем первого участка.

Эта норма действует, если при разделе получилось не более двух новых участков.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяШкола