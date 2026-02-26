✅ Как для НДФЛ определить минимальный срок владения жильем при продаже: таблица
Обязанность представления декларации по форме 3-НДФЛ и уплаты НДФЛ при продаже недвижимости зависит от срока владения этим имуществом. Обычно срок отсчитывается с момента регистрации права собственности на объект, уточняет ФНС.
Ситуация
Как определяется минимальный срок владения
Жилье досталось в наследство
Срок владения считается с даты смерти наследодателя
Купили по договору долевого участия (ДДУ) в строительстве готовую квартиру или долю в ней
С даты полной оплаты их стоимости по договору
Продажа жилых помещений, образованных в результате раздела, перепланировки или реконструкции, выделения доли
С даты исходного объекта
Если несколько долей приобретены в разное время
С даты приобретения первой из них
Образование жилого помещения за счет объединения нескольких
Срок для полученного в результате объекта определяют с даты приобретения в собственность последнего из объединенных помещений
Если продают квартиру с выделенной долей ребенка, приобретенной на средства маткапитала
С даты приобретения квартиры родителями
При продаже земельных участков под ИЖС, для ведения личного подсобного хозяйства, размещения личных гаражей, дач и огородов и образованных в результате раздела, выдела исходного земельного участка.
Срок владения новым участком считается не с момента его создания, а когда стали владельцем первого участка.
Эта норма действует, если при разделе получилось не более двух новых участков.
