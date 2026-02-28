Когда не нужно подавать 3-НДФЛ при продаже имущества: примеры расчетов 2026
Декларацию по форме 3-НДФЛ не представляют, если доход от сделок с недвижимостью или транспортом не превышает сумму имущественных вычетов при продаже. Их размер за налоговый период – календарный год:
1 млн руб. – для жилых объектов (домов, квартир, комнат, садовых домов) или земельных участков (доли в этих объектах);
250 тыс. – для иного имущества (гаражи, хозпостройки, транспортные средства).
Пример 1
Если в 2025 году налогоплательщик продал автомобиль за 200 тыс. руб. или дом за 900 тыс., он освобождается от уплаты налога и сдачи декларации.
При этом период владения таким имуществом не учитывается.
Важно, что вычет в 1 млн или 250 тыс. действует не на каждый объект, а на все доходы за год, уточняют налоговики.
Пример 2
Если налогоплательщик продал два участка, каждый из которых стоил 600 тыс. руб., вычет применяется к совокупному доходу (600 тыс. руб. × 2 – 1 млн).
В этом случае нужно сдавать декларацию и уплачивать НДФЛ с дохода 200 тыс. руб.
Еще при определении дохода от продажи недвижимости важно учитывать не только сумму сделки, но и кадастровую оценку объекта на 1 января года продажи. Ее можно найти в личном кабинете физлица.
Доходом будет считаться наибольшая из двух величин: цена по договору купли-продажи или 70% кадастровой стоимости имущества.
Пример 3
Человек в мае 2025 года продал дом за 950 тыс. руб. Его кадастровая стоимость на 1 января 2025 была 1,1 млн. 70% от этой стоимости – 770 тыс. руб.
Доход в данном случае — сумма сделки 950 тыс. руб., так как она больше кадастровой оценки.
Поскольку доход от продажи дома не превышает 1 млн руб. (=вычет), декларацию подавать не нужно.
