Когда не нужно подавать 3-НДФЛ при продаже имущества: примеры расчетов 2026

До 30 апреля получившим в 2025 году доходы от продажи имущества необходимо самостоятельно рассчитать НДФЛ и представить налоговую декларацию. При этом в ряде случаев этих обязанностей нет.

Декларацию по форме 3-НДФЛ не представляют, если доход от сделок с недвижимостью или транспортом не превышает сумму имущественных вычетов при продаже. Их размер за налоговый период – календарный год:

1 млн руб. – для жилых объектов (домов, квартир, комнат, садовых домов) или земельных участков (доли в этих объектах);

250 тыс. – для иного имущества (гаражи, хозпостройки, транспортные средства).

Пример 1 Если в 2025 году налогоплательщик продал автомобиль за 200 тыс. руб. или дом за 900 тыс., он освобождается от уплаты налога и сдачи декларации.

При этом период владения таким имуществом не учитывается.

Важно, что вычет в 1 млн или 250 тыс. действует не на каждый объект, а на все доходы за год, уточняют налоговики.

Пример 2 Если налогоплательщик продал два участка, каждый из которых стоил 600 тыс. руб., вычет применяется к совокупному доходу (600 тыс. руб. × 2 – 1 млн). В этом случае нужно сдавать декларацию и уплачивать НДФЛ с дохода 200 тыс. руб.

Еще при определении дохода от продажи недвижимости важно учитывать не только сумму сделки, но и кадастровую оценку объекта на 1 января года продажи. Ее можно найти в личном кабинете физлица.

Доходом будет считаться наибольшая из двух величин: цена по договору купли-продажи или 70% кадастровой стоимости имущества.

Пример 3 Человек в мае 2025 года продал дом за 950 тыс. руб. Его кадастровая стоимость на 1 января 2025 была 1,1 млн. 70% от этой стоимости – 770 тыс. руб. Доход в данном случае — сумма сделки 950 тыс. руб., так как она больше кадастровой оценки.

Поскольку доход от продажи дома не превышает 1 млн руб. (=вычет), декларацию подавать не нужно.