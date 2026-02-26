Почти 7% селлеров маркетплейсов ушли с рынка в 2025 году

Продавцы на маркетплейсах несут расходы на комиссии, логистику, хранение и рекламу до 70% от выручки. Некоторые предприниматели не выдерживают роста издержек и уходят из онлайн-торговли.

С февраля по декабрь 2025 года число селлеров маркетплейсов упало на 6,9%. Число новых предпринимателей сократилось на 17,8% — до 149,7 тыс.

Предприниматели уходят с рынка, не выдерживая роста издержек. Комиссии маркетплейсов уже составляют 25-40% от выручки, а если учесть расходы на хранение, логистику и рекламу, то будут все 50-70%. Об этом пишет «Коммерсант».

За три года стоимость логистики выросла на 33-89%, а комиссии стали дороже на 58-63%.

На рынок стали активно выходить иностранные селлеры, для которых предусмотрены пониженные комиссии 11-15%. Такие предприниматели часто применяют серые схемы и не несут таких расходов как российские продавцы, поэтому разница в прибыли может доходить до 20-30%.