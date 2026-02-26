ЦБ и ФАС: у заемщиков есть право самим выбирать страховую компанию

Чтобы расширить выбор страховых организаций и снизить стоимость полисов для клиентов, Центробанк и ФАС выпустили рекомендации для банков. Они должны давать клиентам право выбора страховщика.

Центробанк и ФАС выпустили информационное письмо, в котором напомнили банкам, что у клиентов есть право самостоятельно выбирать страховщика из тех компаний, которые соответствуют критериям банка.

Также заемщик может в любое время поменять страховую компанию в течение всего срока действия кредита.

«Недопустимо навязывать заемщику конкретную страховую компанию и предоставлять в этом случае какие-либо преференции, в том числе в виде пониженной процентной ставки», — сказано на сайте ЦБ.

В течение семи рабочих дней с момента подачи документов банк должен сообщить клиенту, подходит ли предоставленный страховой полис. Если не походит, и банк повышает ставку по кредиту, то отказ нужно обосновать. Когда полис будет соответствовать требованиям банка, процентную ставку по кредиту рекомендуется снизить до прежнего уровня.

Банки могут сами определить допустимую рейтинговую шкалу при выборе страховщиков, но линия отсечения не может проходить выше значения «А-».