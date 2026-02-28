За занятия с репетитором можно получить вычет: условия
Налоговый вычет за оплату учебы у педагога, который занимается индивидуальным обучением на дому, можно получить, если:
Он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.
Имеет лицензию (если ведет деятельность с помощью наемных работников) или соответствующий ОКВЭД в выписке из ЕГРИП.
«В отношении расходов с 01.01.2024 для подтверждения права на социальный вычет по обучению достаточно приложить справку об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган, выданную образовательной организацией или ИП, осуществляющими образовательную деятельность», — уточнило УФНС.
Ранее мы сообщали, что если репетитор – самозанятый, социальный налоговый вычет не дадут. Вдобавок, самозанятые репетиторы не вправе выдавать справку об оплате образовательных услуг: новость.
