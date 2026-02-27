📈 Реальные ставки по кредитным картам рекордно выросли до 50%

В конце 2025 года стоимость обслуживания кредитных карт выросла до рекордных значений за пять лет. Полная стоимость кредита (ПСК) по таким картам достигла 50,1%. За год значение выросло на 17,5%.

Всплеск ПСК по кредитным картам до 34,9% произошел весной 2022 года, когда резко подскочила ключевая ставка. Однако затем показатель опустился до 30,1-32,6%. В 2025 опять начался резкий подъем — до 45,9% в первом квартале. Рост продолжился, даже несмотря на то, что Центробанк начал снижать ключевую ставку. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».

Если сравнивать реальные ставки по кредиткам с другими кредитными продуктами, то у последних условия практически не изменились. Например, в четвертом квартале 2025 года ПСК по ипотеке была 19,5%, по кредитам на авто — 21,7%, по потребительским — 37,3%.

Вместе с ростом ПСК по кредитным картам снижались объемы их выдачи. В четвертом квартале 2025 года клиенты оформили 3,3 млн карт на сумму 324,1 млрд рублей, что на 37,6% меньше, чем в том же периоде 2024 года.

«В текущей макроэкономической ситуации, скорее всего, мы увидим стабилизацию на достигнутых высоких уровнях с последующим постепенным снижением по мере снижения ключевой ставки», — сказала директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова.

Стоимость обслуживания выросла из-за увеличения фондирования банков на фоне движения ключевой ставки. Центробанк каждый квартал устанавливает значения ПСК по разным видам кредитов, а банки не должны выходить за лимиты более чем на треть.

Кроме того, банки в выдаче кредитов применяют риск-модели: учитывают текущую и будущую дефолтность заемщика, а также его потребительское поведение.