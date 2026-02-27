Депутат объяснила, когда придется начислить работнику отпускные задним числом

Если суд посчитает, что трудовые отношения заменялись договором ГПХ – могут доначислить отпуск.

Суды могут обязать начислить работнику отпускные задним числом, а также присудить компенсацию морального вреда, если будет доказано, что трудовые отношения подменяли договором ГПХ.

Работодателя при этом оштрафуют, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Договор ГПХ заключают под конкретную задачу с оплатой результата. Но работодатели часто прибегают к ним, чтобы обойти трудовое законодательство и сэкономить на страховых взносах, рассказала депутат.

Но работник может обратиться в суд с требованием признать трудовой характер отношений.

«Если это ясно по формату сотрудничества: продолжительное взаимодействие, регулярные и одинаковые выплаты, наличие должностных обязанностей и режима работы и так далее», — пояснила Стенякина.

Тогда суд выносит решение о переквалификации договора ГПХ в трудовой договор. Работодателю придется заплатить все страховые взносы и налоги за прошедший период (с пенями) и штраф – до 100 тыс. рублей.

Работник также может потребовать компенсацию морального вреда и получит право на отпуск с учетом фактически отработанного времени – то есть с момента заключения договора ГПХ.