72% россиян не хватает денег на первый взнос по ипотеке

Более 70% россиян назвали основным препятствием для покупки жилья в 2026 году нехватку денег на первый взнос по ипотеке.

Такие результаты получила строительно-инвестиционная компания «Девелопмент-Юг».

«72% респондентов заявили, что не располагают достаточными накоплениями для внесения первого взноса. 34% отметили, что при текущем уровне доходов формирование необходимой суммы может занять более трех лет», — сказано в исследовании.

62% назвали снижение цен на недвижимость главным условием для принятия решения о покупке квартиры. Повышение зарплаты станет ключевым фактором для 81%. Снижение ставки по ипотеке важно для 45% респондентов.

31% будет рассматривать покупку жилья только при смене работы на более высокооплачиваемую. Новые условия выдачи ипотеки, в том числе уменьшение размера первоначального взноса или расширение программ господдержки, важны для 67% россиян.

При этом у большинства опрошенных уже накоплена сумма около 1,5 млн рублей, которую они готовы направить на первоначальный взнос, сообщили исследователи.

При таком объеме взноса комфортная стоимость жилья не должна превышать 7,5 млн рублей, добавили эксперты.