Задержка выплаты – не всегда повод приостановить работу

Компенсация за задержку зарплаты – это не часть зарплаты, поэтому приостановить работу нельзя.

Работодатель задержал выплату зарплаты более чем на 15 календарных дней. Работник согласно ч. 2 ст. 142 ТК приостановил работу, предварительно известив работодателя в письменной форме. Затем работодатель выплатил зарплату, в том числе:

вознаграждение за труд;

доплаты и надбавки компенсационного характера;

стимулирующие выплаты.

Но не выплатил компенсацию по ст. 236 ТК за нарушение срока выплаты зарплаты.

Является ли поводом для приостановления работы невыплата такой компенсации, или отсутствие работника на рабочем месте после выплаты зарплаты, но без компенсации за задержку, будет прогулом и может повлечь увольнение, спросили на сайте Онлайниспекции.рф.

Такая невыплата – это не повод для приостановления работы, поскольку указанная компенсация составной частью заработной платы не является, пояснил Роструд. И отсутствие работника без уважительной причины может повлечь увольнение.

Согласно ч. 1 ст. 129 ТК, зарплата – это вознаграждение за труд, а также компенсационные и стимулирующие выплаты.

Работодатель может расторгнуть трудовой договор из-за прогула — отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня или более четырех часов подряд (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК).

