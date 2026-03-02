👉 С 2027 не придется отправлять уведомления по имущественным налогам организаций

Платить налоги нужно будет на основании сообщений, которые пришлет налоговая.

Налоговики напомнили, как изменится порядок уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества.

«Обязанность юрлиц по представлению уведомлений об исчисленных суммах авансовых платежей за отчетные периоды 2027 года по налогу на имущество организаций (только в отношении имущества по кадастровой стоимости), по земельному и транспортному налогам — отменена. Оплата налогов и авансовых платежей будет производиться на основании сообщений, сформированных и направленных в адрес налогоплательщиков налоговым органом», — сообщила главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества № 1 УФНС по Пензенской области Ирина Шмокина.

То есть с 1 квартала 2027 года обязанность подавать уведомления по авансовым платежам останется только для имущества организаций по среднегодовой стоимости, т. е. имущества, отраженного в налоговой декларации.

Шмокина напомнила, кто освобождается от уплаты налога на имущество организаций:

организации, основной вид деятельности которых — производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии, — в отношении имущества, входящего в состав солнечных электростанций;

организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

системообразующие территориальные сетевые организации;

территориальные сетевые организации;

иные собственники объектов электросетевого хозяйства.

Подробнее о том, как составлять отчетность по новым ФСБУ, расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность». Вы научитесь работать с обновленными формами, сможете без проблем подготовить и сдать отчетность за 2025 год.

Цена курса со скидкой 72%: 7 900 ₽ вместо 28 600 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.