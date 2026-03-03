Путин призвал увеличить процент трудоустроенных ветеранов СВО

Президент Владимир Путин назвал трудоустройство ветеранов после возвращения с СВО важной задачей.

Он отметил, что в Амурской области 65% ветеранов уже нашли работу после возвращения из зоны боевых действий. Однако этот процент важно увеличивать.

«Знаю, что 65% ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел», — сказал Владимир Путин.

Также он добавил, что Амурская область подает хороший пример другим регионам.

В декабре 2025 года президент поддержал идею упростить механизм назначения ветеранов боевых действий на государственную и муниципальную службу.