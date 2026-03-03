Роструд объяснил, кто будет виноват и платит большой штраф, если сотрудник работает без медкнижки

Если для работы предусмотрен обязательный медосмотр – работодателя могут привлечь к административной ответственности.

Работодатель не дает сотруднику направление на медосмотр для получения медицинской книжки. Кто будет виноват, если окажется, что этот сотрудник уже приступил к работе, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Если законодательством предусмотрено обязательное прохождение предварительного медосмотра для работы по определенной должности, то работодатель может быть привлечен к административной ответственности за прием на такую работу работника, не прошедшего медосмотр», — разъяснил Роструд.

Кто проходит обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медосмотры – установлено в ст. 220 ТК. Это работники:

занятые на работах с вредными или опасными условиями труда;

на работах, связанных с движением транспорта;

организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений.

Согласно ч. 3 ст. 214 ТК, работодатель обязан обеспечить проведение медосмотра за свой счет.

За допуск к работе без медосмотра могут оштрафовать по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП: