Роструд объяснил, кто будет виноват и платит большой штраф, если сотрудник работает без медкнижки
Работодатель не дает сотруднику направление на медосмотр для получения медицинской книжки. Кто будет виноват, если окажется, что этот сотрудник уже приступил к работе, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.
«Если законодательством предусмотрено обязательное прохождение предварительного медосмотра для работы по определенной должности, то работодатель может быть привлечен к административной ответственности за прием на такую работу работника, не прошедшего медосмотр», — разъяснил Роструд.
Кто проходит обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медосмотры – установлено в ст. 220 ТК. Это работники:
занятые на работах с вредными или опасными условиями труда;
на работах, связанных с движением транспорта;
организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений.
Согласно ч. 3 ст. 214 ТК, работодатель обязан обеспечить проведение медосмотра за свой счет.
За допуск к работе без медосмотра могут оштрафовать по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП:
должностное лицо или ИП – на 15-25 тыс. рублей;
компанию — на 110-130 тысяч.
