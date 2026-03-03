❌ Нельзя запрещать труд у конкурентов после увольнения

Пункты о запрете на работу у конкурентов нельзя включить в соглашение с сотрудником.

Российские работодатели не имеют права запрещать сотрудникам уходить к конкурентам.

Об этом сообщила старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА имени О. Е. Кутафина Анастасия Колодяжная.

Такие пункты иногда пытаются включить в NDA (соглашение с работником о неразглашении конфиденциальной информации), пояснила эксперт.

«Часто российские NDA копируют с западных образцов, включая туда пункты, которые не работают в РФ. Например, запрет на конкуренцию (non-compete): в России нельзя запретить человеку работать у конкурента или открывать свой бизнес после увольнения. Это право на труд, гарантированное Конституцией», — сказала Колодяжная.

Также нельзя прописывать в трудовом договоре штрафы – по российскому ТК дисциплинарная ответственность может быть только в виде замечания, выговора и увольнения по соответствующему основанию, напомнила она.