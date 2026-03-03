Минфин: инвесторы держат на ИИС активы на 915 млрд рублей

На ИИС-3 с начала 2026 года действует система гарантирования, как и для банковских вкладов. В случае банкротства эмитента инвестор может вернуть вложения на сумму до 1,4 млн рублей.

Минфин опубликовал информацию об индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). По данным на январь 2026 года их число составило 6,4 млн.

Общий объем активов на ИИС — 915,3 млрд рублей, из которых 434 млрд лежат на ИИС-3.

Если раньше можно было открыть только один счет ИИС-3, то сейчас — три. Ограничение на пополнение также сняли, до этого можно было внести не больше 1 млн рублей.

«При возникновении особой жизненной ситуации инвестор сможет перевести средства, учтенные на ИИС, без закрытия счета для оплаты дорогостоящих видов лечения», — сказано на сайте Минфина.

Также на ИИС-3 инвесторы могут работать со всеми финансовыми инструментами на бирже, кроме ценных бумаг иностранных эмитентов.

Дивиденды, полученные по акциям на ИИС-3, можно выводить на другие счета на выбор инвестора.

С начала 2026 года для ИИС-3 запустили систему гарантирования, по которой в случае банкротства профучастника рынка инвестор сможет возместить потери на сумму до 1,4 млн рублей.