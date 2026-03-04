Роструд: чем отличаются совмещение, замещение и расширение зон обслуживания
Роструд разъяснил, как оформить выполнение работниками дополнительных обязанностей.
Дополнительная работа может быть в виде совмещения, расширения зон обслуживания и замещения.
Чем они отличаются:
Вид дополнительной работы
Суть
Пример/Пояснение
Совмещение профессий или должностей
Выполнение работы по другой профессии (должности)
Секретарь выполняет обязанности офис-менеджера
Расширение зон обслуживания (увеличение объема работ)
Работник берет больше участков, помещений, площади обслуживания, больший объем работ в рамках своей должности
Уборщица убирает дополнительные помещения
Замещение
Временное исполнение обязанностей отсутствующего работника
Этот вид работы может быть и при совмещении профессий, и при расширении зон обслуживания
Если в трудовом договоре прописано, что работник должен замещать коллегу, когда он временно отсутствует, то оплачивать дополнительную нагрузку работодатель не обязан, предупреждает Роструд.
Чтобы оформить дополнительную работу, понадобится:
письменное согласие работника;
дополнительное соглашение к трудовому договору.
Все виды дополнительной работы выполняются в рамках установленного рабочего времени.
Размер доплаты определяется трудовым договором или допсоглашением к нему.
Работник и работодатель могут досрочно отказаться от дополнительной работы, предупредив вторую сторону за 3 рабочих дня.
