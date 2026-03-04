Акция Женская сила моб
Трудовые отношения

Роструд: чем отличаются совмещение, замещение и расширение зон обслуживания

Для оформления любых дополнительных работ нужно письменное согласие работника, а доплата будет не всегда.

Роструд разъяснил, как оформить выполнение работниками дополнительных обязанностей.

Дополнительная работа может быть в виде совмещения, расширения зон обслуживания и замещения.

Чем они отличаются:

Вид дополнительной работы

Суть

Пример/Пояснение

Совмещение профессий или должностей

Выполнение работы по другой профессии (должности)

Секретарь выполняет обязанности офис-менеджера

Расширение зон обслуживания (увеличение объема работ)

Работник берет больше участков, помещений, площади обслуживания, больший объем работ в рамках своей должности

Уборщица убирает дополнительные помещения

Замещение

Временное исполнение обязанностей отсутствующего работника

Этот вид работы может быть и при совмещении профессий, и при расширении зон обслуживания 

Если в трудовом договоре прописано, что работник должен замещать коллегу, когда он временно отсутствует, то оплачивать дополнительную нагрузку работодатель не обязан, предупреждает Роструд.

Чтобы оформить дополнительную работу, понадобится:

  • письменное согласие работника;

  • дополнительное соглашение к трудовому договору.

Все виды дополнительной работы выполняются в рамках установленного рабочего времени.

Размер доплаты определяется трудовым договором или допсоглашением к нему.

Работник и работодатель могут досрочно отказаться от дополнительной работы, предупредив вторую сторону за 3 рабочих дня.

