💰 Каким руководителям предлагают зарплату больше 300 тыс. рублей

Больше всего предлагают руководителям в разработке, по информационным технологиям и коммерческим директорам.

В январе 2026 года медиана предлагаемых зарплат в вакансиях для высшего и среднего менеджмента составила 150 000 руб.

Об этом сообщает платформа hh.ru (исследование есть у «Клерка»).

Самые большие зарплаты работодатели предлагают руководителю группы разработки, директору по ИТ и коммерческому директору.

Всего в 2026 году российские работодатели разместили более 23 тыс. вакансий для высшего и среднего менеджмента. Из них 2,6 тыс. – с доходом от 300 000 руб. Число высокооплачиваемых вакансий выросло на 22% по сравнению с началом 2025 года.

Самая высокая предлагаемая зарплата зафиксирована у руководителей групп разработки — медиана достигла 328 600 руб., что в 2,2 раза больше, чем в среднем по категории топ-менеджмента.

«Такой разрыв объясняется высокими требованиями к специалистам: кандидат должен обладать не только сугубо управленческими навыками, но и узкими ИТ-компетенциями, умело сочетая лидерские качества и профессиональную экспертизу», — пояснила директор по исследованиям hh Мария Игнатова.

На втором месте — директоры по информационным технологиям (медиана зарплаты — 226 000 руб.), на третьем — коммерческие директоры (217 000 руб.).

Также в топ-10 вошли профессии:

финансовый директор (201 100 руб.);

директор по маркетингу и PR (200 000 руб.);

руководитель отдела аналитики (190 000 руб.);

операционный директор (184 400 руб.);

руководитель строительных проектов (183 400 руб.);

технический директор (171 500 руб.).

