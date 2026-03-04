🙎 Доля женщин с резюме топ-менеджеров превышает 70%. Но зарплатные ожидания меньше мужских

Женщины-руководители в среднем готовы получать на 24% меньше, чем мужчины.

За 2025 год в России выросло число резюме от руководителей-женщин. Их доля составляет 72% от общего количества топ-менеджеров.

Об этом сказано в исследовании hh.ru, результаты есть в распоряжении «Клерка».

В основном женщины претендуют на управленческие позиции в розничной торговле (61%), науке и образовании (61%), медицине и фармацевтике, сфере искусства, развлечений и масс-медиа (по 58%).

Больше всего топ-менеджеров среди женщин приходится на возрастную категорию от 35 до 44 лет (45% от всех руководителей-женщин), на втором месте — топ-менеджеры старше 45 лет (29%). Более молодые топы-женщины от 25 до 34 лет составляют 21% от общего числа. Только 3% девушек 18-24 лет удается занять место руководителя.

Женщины до 34 лет чаще всего руководят в сферах туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (29%), строительстве и недвижимости (34%), информационных технологиях (36%). Старше 45 лет рассматривают управленческие должности в области добычи сырья (35%), логистики и транспорта (38%), производства и сервисного обслуживания (39%).

Зарплатные ожидания женщин-руководителей на 24% ниже, чем у мужчин: 118,9 тыс. рублей против 156,4 тыс.

В области медицины и фармацевтики женщины готовы получать 100,4 тыс., а мужчины — 180,7 тыс., в науке и образовании разница составляет 35% (108,5 тыс. против 165,6 тыс.), в искусстве, развлечениях и массмедиа разброс 6% — 141,7 тыс. против 151,3. В юридической сфере зарплатные ожидания женщин всего на 5% ниже, чем у мужчин: 149,3 тыс. против 157,4 тыс.