Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 5 марта 2026 года

Банк России установил курс доллара США 77,8 рубля, евро стоит 90,7.

На 5 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,6 рубля, курс евро — 90,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 5 марта 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

77,8009 рубля

Евро

90,7458 рубля

Юань

11,2488 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 5 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитик компании «АВИ Кэпитал» Леонид Чихарев спрогнозировал, что курс доллара может рухнуть ниже 70 рублей из-за ситуации на Ближнем Востоке. Это случится, если будет нарушен баланс не только мирового рынка нефти, но и газа.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

