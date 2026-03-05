💲 Курс доллара, евро и юаня на 5 марта 2026 года
Банк России установил курс доллара США 77,8 рубля, евро стоит 90,7.
На 5 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,6 рубля, курс евро — 90,7.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 5 марта 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,8009 рубля
Евро
90,7458 рубля
Юань
11,2488 рубля
Аналитик компании «АВИ Кэпитал» Леонид Чихарев спрогнозировал, что курс доллара может рухнуть ниже 70 рублей из-за ситуации на Ближнем Востоке. Это случится, если будет нарушен баланс не только мирового рынка нефти, но и газа.
