Нилов рассказал о планах повышения МРОТ до 2030 года

К 2030 году минимальная зарплата должна вырасти до 35 тыс. рублей.

МРОТ к 2030 году вырастет как минимум на 8 тыс. рублей, а в некоторых регионах будет еще больше.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Есть план поэтапного повышения МРОТ. Есть ключевые позиции – к 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тыс. рублей в месяц. Это тот минимальный размер, который должен зарабатывать наш гражданин, работающий в формате полной занятости», — пояснил он.

И напомнил, что Президент РФ поручил повышать МРОТ выше уровня инфляции. В 2026-м показатель увеличили почти на 20% по сравнению с предыдущим годом, что намного выше инфляции. Сейчас МРОТ превышает 27 тыс. рублей.

Субъекты РФ могут устанавливать региональный МРОТ. Минимальная зарплата для конкретного региона не может быть меньше федерального уровня, но может быть больше.

В некоторых регионах, например, северных МРОТ превышает федеральный показатель.

«Но у нас нет ни одного региона, где бы минимальная зарплата была ниже МРОТ», — уточнил Нилов.

Зарплату на уровне МРОТполучают порядка 4,5 млн россиян. И вместе с прожиточным минимумом эти две ключевые величины влияют на всю социальную сферу.